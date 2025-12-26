Haberler

Boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

Boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmenleri Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar saniye saniye okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir ilkokulda teneffüste boğazına cisim kaçan ve nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu. Öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası uygulanan çocuk tekrar hayata tutunurken o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde boğazına cisim kaçan öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği ve hemen toplanan öğretmenlerin müdahalesi yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu