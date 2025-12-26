Boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmenleri Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar saniye saniye okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir ilkokulda teneffüste boğazına cisim kaçan ve nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu. Öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası uygulanan çocuk tekrar hayata tutunurken o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde boğazına cisim kaçan öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği ve hemen toplanan öğretmenlerin müdahalesi yer alıyor. - KAYSERİ