Boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
