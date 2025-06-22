Kayseri'de YKS AYT Heyecanı Başladı

Kayseri'de YKS AYT Heyecanı Başladı
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Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adaylar, sınav için okullarına doğru yola çıkarken, veliler de çocukları için dua etti. Güvenlik önlemleri alındı ve bazı geç kalan öğrenciler sınava yetiştirildi.

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de AYT heyecanı yaşandı. Adaylar; sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Adaylar; görevlilerin kontrolünden geçerek sınava girecekleri salona geçi yaptı. Bazı adaylar sınav saatine dakikalar kala koşarak okula geldi. Okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdüren veliler ise çocukları için dua etti.

Öte yandan polis ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı geç kalma durumu olan öğrencileri sınava yetiştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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