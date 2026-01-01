Kayserililer yeni yılı coşkuyla karşıladı

Kayseri'de meydanda toplanan bir grup vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşadı. 2026'ya sayılı günler kala Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da 10'dan geriye sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Ayrıca, meydandan atılan havai fişeklerde yeni yılla beraber görsel şölen oluştururken, araç sürücüleri de kornaya basarak vatandaşların heyecanını paylaştı. - KAYSERİ