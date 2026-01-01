Haberler

Kayserililer yeni yılı coşkuyla karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 2026'ya sayılı günler kala coşku içinde yeni yıla merhaba dedi. Havai fişek gösterileri ve araç kornalarıyla kutlama yapıldı.

Kayseri'de meydanda toplanan bir grup vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşadı. 2026'ya sayılı günler kala Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da 10'dan geriye sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Ayrıca, meydandan atılan havai fişeklerde yeni yılla beraber görsel şölen oluştururken, araç sürücüleri de kornaya basarak vatandaşların heyecanını paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor