Kayseri'de Villa İhalesi Kapalı Teklif Usulü ile Gerçekleştirilecek

Kayseri'de Villa İhalesi Kapalı Teklif Usulü ile Gerçekleştirilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılacak villa için 5 Eylül'de Kapalı Teklif Usulü ile ihale düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde yapılacak villa için Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Çay mahallesinde yapılacak proje için Kapalı Teklif Usulü ihale yapılacak. 5 Eylül tarihinde yapılacak ihale saat 14.30'da başlayacak. İhale; Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Sahabiye mahallesindeki binasında yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.