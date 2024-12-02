Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 14,17 gram narkotik madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı

Kayseri'de narkotik polisinden operasyon: 5 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.G. ve N.A. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 8 parça halinde toplam 14,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
img

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var
img

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.