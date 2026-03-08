Haberler

Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kayseri'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiye yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi ve Y.A. isimli şahsı gözaltına aldı.

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan Y.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Y.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A.'nın karakoldaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
