Kayseri'de Ücretsiz Karpuz Dağıtımı İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Kayseri'de Ücretsiz Karpuz Dağıtımı İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş, hayır amaçlı olarak ücretsiz karpuz dağıtımı yaptı. Dağıtım yapılan kamyonun önünde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından ücretsiz dağıtılan karpuzlar için uzun kuyruk oluştu.

İlçede market sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş, hayır yapmak için ücretsiz olarak karpuz dağıttı. Vatandaşlar ücretsiz karpuzlardan almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk dağıtım yapılan kamyondan ilçe meydanının sonuna kadar ulaşırken, karpuz kuyruğu da cep telefonu kameralarına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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