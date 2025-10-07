Kayseri'de Televizyon Tamircisi: Dijitalleşme Antenleri Bitiremedi

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hemen hemen her eve girmesi; çanak anten kullanımını azaltmasına rağmen bitiremedi. Kayseri'de bir televizyon tamircisi, "Dijitalleşme ile beraber antenlerde fazla bir değişim yaşanmadı" dedi.

Hunat Hatun Mahallesi'nde çırak olarak başlayıp, 1980 yılından bu yana 51 yıldır anten ve televizyon tamirciliği yapan Doğan Ekici, dijitalleşmenin çanak antenlerde fazla bir değişim oluşturmadığını söyleyerek, "1974 yılından beri tamircilik işiyle uğraşıyorum. 1974 yılında çırak olarak başladım. Askerden geldikten sonra dükkanımı açtım ve 1980 yılından bu yana, 51 yıldır tamircilik yapıyorum. Dijitalleşme ile beraber antenlerde fazla bir değişim yaşanmadı" dedi.

Anten ve televizyon tamircisi Ekici, çanak anteni bırakmak için evdeki internetin hızlı ve güçlü olması gerektiğini söyledi. Çanak antenlerin tam anlamıyla bitmediğini, evde interneti olmayan birçok insanın hala çanak anten kullanımına devam ettiğini belirterek, "Evde interneti olan antensiz televizyon izleyebiliyor ama interneti olmazsa, yine çanak antene devam ediyor. İnternetin de çok kaliteli olması gerekli, yoksa randıman vermiyor. Yani tam olarak çanak antenler bitmiş değil. Dijital yayın platformlarında sadece istediğin filmleri izleyebiliyorsun. İnternetin kaliteli olması lazım. Dijital yayın platformları anteni bitiremez. Komple eski radyo sistemine geçerlerse, sinyal ile direk bağlantı olursa o zaman belki anten ortadan kalkabilir ama şu anda mümkün gözükmüyor. İnternetin kaliteli olursa çanaktan vazgeçersin, internetin kaliteli olmazsa çanağa devam edersin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ