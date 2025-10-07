Haberler

Kayseri'de Televizyon Tamircisi: Dijitalleşme Antenleri Bitiremedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 51 yıllık televizyon tamircisi Doğan Ekici, dijitalleşmenin çanak antenlerde önemli bir değişim yaratmadığını belirtti. İnternetin hızlı ve kaliteli olmasının anten kullanımını etkilediğini vurguladı.

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hemen hemen her eve girmesi; çanak anten kullanımını azaltmasına rağmen bitiremedi. Kayseri'de bir televizyon tamircisi, "Dijitalleşme ile beraber antenlerde fazla bir değişim yaşanmadı" dedi.

Hunat Hatun Mahallesi'nde çırak olarak başlayıp, 1980 yılından bu yana 51 yıldır anten ve televizyon tamirciliği yapan Doğan Ekici, dijitalleşmenin çanak antenlerde fazla bir değişim oluşturmadığını söyleyerek, "1974 yılından beri tamircilik işiyle uğraşıyorum. 1974 yılında çırak olarak başladım. Askerden geldikten sonra dükkanımı açtım ve 1980 yılından bu yana, 51 yıldır tamircilik yapıyorum. Dijitalleşme ile beraber antenlerde fazla bir değişim yaşanmadı" dedi.

Anten ve televizyon tamircisi Ekici, çanak anteni bırakmak için evdeki internetin hızlı ve güçlü olması gerektiğini söyledi. Çanak antenlerin tam anlamıyla bitmediğini, evde interneti olmayan birçok insanın hala çanak anten kullanımına devam ettiğini belirterek, "Evde interneti olan antensiz televizyon izleyebiliyor ama interneti olmazsa, yine çanak antene devam ediyor. İnternetin de çok kaliteli olması gerekli, yoksa randıman vermiyor. Yani tam olarak çanak antenler bitmiş değil. Dijital yayın platformlarında sadece istediğin filmleri izleyebiliyorsun. İnternetin kaliteli olması lazım. Dijital yayın platformları anteni bitiremez. Komple eski radyo sistemine geçerlerse, sinyal ile direk bağlantı olursa o zaman belki anten ortadan kalkabilir ama şu anda mümkün gözükmüyor. İnternetin kaliteli olursa çanaktan vazgeçersin, internetin kaliteli olmazsa çanağa devam edersin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.