Kayseri'de Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde Miçing Ayini Düzenlendi

Anadolu'daki ilk Ermeni kilisesi olarak bilinen Kayseri'deki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde Miçing ayini düzenlendi.

Ermeniler tarafından yapılan ve tarihte adına ilk defa 1191 yılında rastlanan Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi, Miçing ayinine ev sahipliği yaptı. Papaz Natan Arabyan önderliğinde yapılan ayine kentten ve il dışından gelenler katıldı. Mumların yakıldığı ayinde İncil okunarak, dua edildi.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, "Şükürler olsun ki bu sene de Miçing ayini için buraya geldik. Miçing ayini Paskalya orucunun tam ortasında denk gelen süreçtir. Biz de bu ayini icra etmeye geldik. Yaklaşık 100 kişi olacağız. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Her sene rahatça kendi arzu ve isteklerimiz doğrultusunda gelip burada ibadetimizi yapıyoruz. Çok kutsal günlerden geçiyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bizim Paskalya Bayramımız da 20 Nisan'a denk geliyor. Biz de o zaman kutlayacağız. Bütün insanların bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Gazze'deki zulmün durması gerektiğini kaydeden Toker, "İnşallah bu insan zulmüne bir netice alınacaktır. Cumhurbaşkanımız bu iş için çok büyük emek sarf ediyor. Kendisine şahsım olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu zulme de son verirler" diye konuştu. - KAYSERİ