Kayseri'de selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın cansız bedeni Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi tarafından bulundu.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye Anda Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken sel sularına kapılarak sürüklenen Muhittin Saraç'ın cansız bedeni aracından yaklaşık 10 kilometre mesafede bir evin bahçesinde balçık içinde ANDA Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy ve ekibi tarafından bulundu.

12 bölgeden Anda Arama Kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş güvenli bölgeye ulaştırıldı. - KAYSERİ