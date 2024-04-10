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Kayseri'de Ramazan Ayı Camilerde Yoğunluk

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Kayseri'de Ramazan Ayı dolayısıyla bazı camilerde yoğunluk yaşanırken, bazı camilerde ise cemaatin sayısı azaldı.

Ramazan Ayı dolayısıyla teravih ile Cuma namazları ve okunan mukabeleler dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Ramazan Ayı içinde toplumun her kesiminden insanların uğrak ve buluşma mekanları olan camilerden Kayseri şehir merkezinde bulunan Camii Kebir, Han Cami, Kurşunlu Cami ve Gülük Cami hatimle teravih kılınan camiler olması dolayısıyla, Hunat Cami ve Hacıkılıç Cami de Enderun usulü kılınan teravih namazları dolayısıyla en çok tercih edilen camiler oldu.

Ramazanın başlangıcı ve sonucu itibarıyla, cami imamlarının okuduğu akıcı kıraatleri dolayısıyla en çok tercih edilen ve cemaat sayısı en yoğun olan, birçok farklı mahallelerden gelen cemaatin buluştuğu ve Kayseri'nin yeni olmasına rağmen en gözde camilerinden ikisi ise Hulusi Akar Cami ile eski fuar alanı yanında bulunan Ayşe-Ahmet İnci Cami oldu.

Kayseri Şehir merkezinde olan Selatin Camilerden Lale Cami ise Kayserinin en büyük camilerinden biri olmasına rağmen Ramazan'ın başı ve sonu itibarıyla sayısı az bir cemaat tarafından teravih kılınan bir cami olurken, yine Kayseri'nin büyüklük bakımından en büyük ve hacimli mekana sahip olan Organize Merkez Cami ve Organize Fevzi Mercan Cami, Kadir Gecesi'nde ve cumalarda dolup taşan camiler olmasına rağmen diğer zamanlarda yoğunluk bakımından zayıf bir cemaat tarafından tercih edildi. Kayseri merkezde bulunan küçük tarihi camiler ve kenar mahallelerde ile kırsal mahallelerde bulunan 500'ü aşkın camide ise normal zamanlara rağmen Ramazan ayında da teravih nedeniyle genel bir yoğunluk yaşandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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