Kayseri'de Okullar Kar Yağışına Rağmen Tatil Edilmeyecek

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmeyeceği belirtildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama su şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 14.02.2025 Cuma günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ