Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 432 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kayseri'de yapılan narkotik operasyonunda, polis ekipleri tarafından bir araçta 432 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak adli işlemler başlatıldı.
Zehir tacirleri Eta'dan kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik arama köpeği Eta ile bir araçta yapılan aramalarda 432 adet narkotik hap bulundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta bulunan F.G. yakalanırken, narkotik arama köpeği Eta ile yapılan aramalarda da 432 adet narkotik hap bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.G.'ye de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.