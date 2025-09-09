Kayseri'de Motor Ustası Yangın Tehlikesine Dikkat Çekti

Kayseri'de motor ustası, araçlardaki yağ kaçaklarının egzoz üzerinde buharlaşarak yangına sebep olduğunu belirterek, vatandaşların araçlarının kontrollerini yapmaları gerektiğini vurguladı.

Yağ ve yakıt kaçaklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen motor ustası Muzaffer Polat, "Bu sene yaz ayları sıcak geçti. Normalde İç Anadolu Bölgesi'nde çok alışkın olmadığımız sıcakları gördük. Bu da araçlara ekstra bir sıcaklık ve hararet yükledi. Bunun için de genelde alınacak tedbirler araçların bakımlarının yine düzenli yapılmasıdır. Yağ kaçaklarına ve yakıt kaçaklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yangınlarla alakalı da araç tesisatlarıyla ilgili de çok oynanıyor. Mesela benzinli arabalarda LPG tesisatı orijinalin dışında yapıldığı için kaliteli ve düzgün yerlere yaptırılması bizim tercihimiz. Bunun haricinde arabalara ekstradan çektirdikleri tesisatlar oluyor. Onu da işinin erbabı olmayan yerlerde çektirdiklerinde yerine göre kablolarda şasi yapma durumu oluyor ve tesisatlar da yangına sebep olabiliyor" dedi.

Polat, vatandaşların araçlarını kendilerinin de kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bunlar haricinde araç en azından dururken altına yağ ve yakıt damlayıp damlamadığına bakılması gerekiyor. Araç sahiplerinin kendilerinin en azından uzaktan bir kontrol etmeleri iyi olur. Genelde aşırı yağ kaçakları üst kapaktan kaçırdığı zaman egzoz üzerine damlıyor. Buraya damladığı zamanda buharlaşmayla sıcaklarda biraz da araç performanslı kullanıldığı zaman buharlaşan yağın alev alması da daha kolay oluyor. Ondan dolayı bu yağ kaçaklarına vatandaşlarımızın en azından kaputu açıp göz gezdirmeleri, kontrol etmeleri ve kaloriferi açtıklarında içeride burunlarına yanık ya da yağ gibi bir koku geldiğinde dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız tedbirlerini bu şekilde alabilirler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ