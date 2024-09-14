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Kayseri'de Mevlit Kandili Kutlamaları Düzenlendi

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Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifinin yıl dönümünü coşku ile karşıladı.

Kayseri'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde bir dizi program düzenlendi.

Kayseri'de müftülük tarafından Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildi, salavat getirilen program dualarla son buldu.

Mevlit Kandili'ni ihya etmek için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, "Çok güzel duygular hissediyorum. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah bütün namaz kılanların duasını kabul eylesin. Bugünler hayırlı günler. Bu günler hiç bulunmaz günler. Herkes gelsin camilere akın etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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