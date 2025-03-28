Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'de tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri indirdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde bir ağacın üzerinde kediyi gören vatandaşlar indirmek istedi. Vatandaşların bütün çabalarına rağmen inmezken, durum itfaiyeye bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile çıkarak kediye ulaştı. Ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp indirirken, aşağıdaki vatandaşlarda alkışlayarak itfaiyeye teşekkür etti.

Kedi daha sonra doğal yaşamına bırakıldı. - KAYSERİ