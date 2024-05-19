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Kayseri'de Lise Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Yastıkla Horlama Problemi Çözülüyor

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Kayseri Arif Molu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Biyomedikal Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen yastıkla horlama problemi çözülerek, uykunun daha verimli geçmesi sağlanıyor. Yastık, horlayan kişiyi uyararak horlamayı sonlandırıyor ve cerrahi işlem gerektirmeden horlama problemine çözüm sunuyor.

Kayseri'de lise öğrencileri tarafından geliştirilen yastıkla horlama problemi çözülerek, uykunun daha verimli geçmesi sağlanıyor.

Kayseri Arif Molu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Biyomedikal Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen yastıkla horlama problemi çözülüyor. Geliştirilen projeyle uyku sırasında horlayan insanlar yastığın yavaş ve sessiz bir şekilde şişmesiyle uyandırılmadan uyarılıyor. Uyarı sayesinde horlayan kişi horlamayı sonlandırıyor. Horlamanın devam etmesi durumunda ise yastık titreşime geçerek, horlayan kişiyi daha belirgin bir şekilde uyarıyor. Hem teşhis hem de tedavi olarak kullanılabilen yastık sayesinde horlama problemi cerrahi işlem uygulanmadan ortadan kalkıyor.

"Cerrahi işlem olmadan horlamayı çözmeyi hedefledik"

Projeyle ilgili bilgiler veren Biyomedikal Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ömür Efe Baydert, "Projemiz uyku pozisyonlarından kaynaklanan horlama probleminin çözülmesini hedefliyor. Horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi var. Bizim projemizde tedavi yöntemi olarak cerrahi müdahale yapmadan tedaviyi amaçlıyoruz. Projemiz horlama sesini algılayıp, bir kompresör yardımıyla yastığın şişirilmesi sonucu uyku problemi çözülüyor. Eğer kişi yastık şiştiği halde hala horlamaya devam ediyorsa da içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek, horlamayı sonlandırıyor. Kişi hala horlamaya devam ediyorsa da kişiye cerrahi müdahale yapılması gerektiği anlamına geliyor. Teşhis için de kullanılabilir. Ancak horlama kesilirse de basit bir çözüm yolu olmuş oluyor. Ses sensörümüz sesi algılayarak, arduinoya gönderiyor. Arduino burada komut veriyor. Komut olarak motorumuzu çalıştırıyor. Motorumuz yastığın içerisine yavaş yavaş hava basmaya başlıyor. Yavaş ve sessiz bir şekilde hava basılıyor. Eğer ses kesilirse belirli bir süre sonra içerideki havayı tahliye ediyor. Ancak ses kesilmezse titreşim motorunu aktif hale getirerek, hastayı uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Horlamayı toplumsal bir mesele olarak düşünüp, bu konuyu çözmek için böyle bir proje geliştirdiklerini dile getiren Baydert, "Horlayan insanın uyku sağlığı da bozuluyor. Etrafındaki insanların uyku sağlığı da bozuluyor. Biraz da toplumsal bir mesele. Horlamayı çözersek, 8 saatlik uykuyu daha verimli geçirebiliriz. Hem günümüz daha iyi geçecek hem de odaklanma süresi artacak. O yüzden horlamayı toplumsal bir mesele olarak düşünüp, bunu çözmeyi hedefledik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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