Hacılarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalma ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Hacılar ilçesi Kızılören Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen araç içerisinde mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi, donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtardı.

Mahsur kalan 4 kişi Polis Merkezi Amirliği'nde misafir edildi. - KAYSERİ