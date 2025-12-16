Haberler

Hacılarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hacılarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik aile, polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalma ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Hacılar ilçesi Kızılören Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen araç içerisinde mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi, donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtardı.

Mahsur kalan 4 kişi Polis Merkezi Amirliği'nde misafir edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada 2. kez değişiyor
title