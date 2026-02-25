Haberler

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji, kar yağışının kuvvetli olacağına ve olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Kayseri'de kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa akşam saatlerinde de kar yağışına bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

