Metrelerce yükseklikte önlem almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önlem almadan metrelerce yükseklikle reklam panosu çalışması yapan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir mağazanın reklam panosunu diken işçilerin önlem almadan çalıştığı anlar yürekleri ağıza getirdi. Vinçle kaldırılan totemin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan oturan işçinin o anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Metrelerce yükseklikte iş güvenliğini hiçe sayarak, totemin üzerinde oturan işçiyi gören vatandaşlar olayı tedirginlikle karşıladı.

İş çıkışında trafiğin en yoğun olduğu saatte gerçekleştirilen çalışmada, sürücüleri başka türlü olumsuzluklarla karşı karşıya bıraktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı