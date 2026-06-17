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Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandı

Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri'de görev yapan iki kaymakamın yanı sıra çeşitli illerdeki kaymakamların görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri'de görev yapan iki kaymakamın görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce'de görev yapan kaymakamların görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı, Sezgin Üçüncü, Aydın Kuyacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi Kayseri Vali Yardımcısı oldular.

Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Malatya Arguvan Kaymakamı olurken, Sarıoğlan Kaymakalı Tugay Kalkanlı, Bingöl Adaklı Kaymakamı oldu. Yozgat Çayıralan Kaymakamı Esma Atasever Sağıroğlugil, Felahiye Kaymakamı oldu. Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri Erkan Kaçmaz ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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