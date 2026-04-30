Kayseri'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kayseri'de hac görevini yerine getirecek olan yaklaşık 300 kişilik kafile uğurlandı. Ahmet Ayşe İnci Camii'nde sabah namazının ardından düzenlenen ve Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın da katıldığı uğurlama programında Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Aileleriyle vedalaşan hac adayları büyük bir heyecan yaşadı. Programda konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Bu yıl Kayseri'mizden hacca bin 770 kişi gidecek. 1. ve 2. kafilelerimizi bugün kutsal topraklara uğurluyoruz. Bu geleneğimiz geçmişten beri devam ediyor. Hacca uğurlama konusunda Kayserili vatandaşlarımızdaki coşku bizleri gayet mutlu ediyor. Halkımızın dualarıyla hacılarımızı kutsal topraklara gönderiyoruz. İnşallah haclarını yapıp, tekrardan ülkemize gelecekler" dedi.

15 yıllık hasret sona erdi

15 yıllık hac hayalini geçekleştirecek olan Ahmet Demirel, "Haccım 15. kurada çok şükür çıktı. Allah bu günleri nasip etti. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Hacca gidiyoruz. Hac da bütün din kardeşlerimize, vatanımıza milletimize dua edeceğiz. Allah'ın emretmiş olduğu farz etmiş olduğu farzı yerine getirmiş olacağız. Rabbim gitmek isteyenlere de nasip etsin. 15 yıl az bir süre değil ama bugüne de binlerce kez şükür olsun. Rabbim her isteyene de nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Allah herkese nasip etsin"

Hacca gitmenin mutluluğunu yaşayan Selma Sarıkaya, "Hacca gidiyorum. Allah inşallah bütün herkese nasip eder. Kalan arkadaşlarımıza da gitmeyi nasip eder. Giden arkadaşlarımıza da görevlerini yapmayı ve ailesine kavuşmayı nasip eyler. 14 yıldır gitmeyi bekliyordum" diye konuştu.

Hacı adayı Mustafa Sarıkaya da, "14 yıldır hacca gitmeyi bekliyorduk. Rabbim bugün çağırdı. Allah gitmeyen bütün Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok teşekkür ederim. Hizmetlerinden çok memnunum. Hocalarımdan Allah razı olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

İlk olarak Suudi Arabistan'ın Medine şehrine gidecek olan hacı adayları ardından Mekke'ye geçerek, hac görevini yerine getirecek. - KAYSERİ

