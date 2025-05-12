Kayseri'de Gelengiler Pikniklere Renk Katıyor
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Aksu Mesire Alanı'nda ortaya çıkan gelengiler, piknik yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Gelengilere ekmek veren ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor.
Gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan mesire alanında ortaya çıkan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.
İlçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda havaların ısınması ile birlikte gelengiler de ortaya çıktı. Mesire alanında dolaşan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da ekmek vererek gelengileri besliyor.
Pikniğe giden vatandaşların gelengilere ekmek verdikleri görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Yerel