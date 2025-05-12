Kayseri'de Gelengiler Pikniklere Renk Katıyor

Gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan mesire alanında ortaya çıkan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda havaların ısınması ile birlikte gelengiler de ortaya çıktı. Mesire alanında dolaşan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da ekmek vererek gelengileri besliyor.

Pikniğe giden vatandaşların gelengilere ekmek verdikleri görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.