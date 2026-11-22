Kayseri'de gece trafik denetiminde sürücülere alkol testi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de trafik polisleri kent genelinde gece geç saatlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülere alkol testi yapıldı, sürücü belgesi ve araçların trafik güvenliğine ilişkin eksiklikleri kontrol edildi; uygulamadan memnun kalan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Kayseri'de trafik polisleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla gece geç saatlerde denetim gerçekleştirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada, sürücülere yönelik alkol testi gerçekleştirilerek, sürücü belgesi ve araçların trafik güvenliğine ilişkin eksikliklerini de kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle incelendi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise trafik güvenliğinin sağlanması adına yapılan denetimlerden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin, sürücülerin kurallara uyma bilincinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.