Kayseri'de trafik polisleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla gece geç saatlerde denetim gerçekleştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada, sürücülere yönelik alkol testi gerçekleştirilerek, sürücü belgesi ve araçların trafik güvenliğine ilişkin eksikliklerini de kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle incelendi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise trafik güvenliğinin sağlanması adına yapılan denetimlerden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin, sürücülerin kurallara uyma bilincinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı