Kayseri'de Gazze İçin Hayır Panayırı Düzenlendi
Develi ilçesinde düzenlenen hayır panayırında Gazze halkının yaşadığı zorluklar anlatıldı ve yardım stantları açıldı. Kuddusi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli kardeşlere destek olma amacı vurgulandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde Gazze için hayır panayırı düzenlendi.
İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte dev ekran kurularak vatandaşlara Gazze halkının yaşadığı zorluklar gösterilirken, yardım etmek isteyen vatandaşlar için de stant açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuddusi Vakfı Sorumlusu Mustafa İlican, " Filistin'deki kardeşlerimize mazlum kardeşlerimize denizde bir damla misali, onların yaralarına azda olsa merhem olabilmek için hayır panayırı düzenledik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel