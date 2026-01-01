Kayseri'de eğitime kar engeli

Kayseri'de yoğun kar yağışından nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Valilik açıklaması şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliğin de dikkate alınarak, il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla, 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitime bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." - KAYSERİ