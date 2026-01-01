Haberler

Kayseri'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilik, hava koşullarından kaynaklanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla bu kararı aldı.

Kayseri'de yoğun kar yağışından nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Valilik açıklaması şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliğin de dikkate alınarak, il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla, 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitime bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

150 yıllık kilise havai fişek kurbanı, yeni yıl gecesi kül oldu
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı