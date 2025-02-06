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Kayseri'de Eğitime Kar ve Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ara Verildi

Kayseri'de Eğitime Kar ve Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ara Verildi
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Kayseri Valiliği, devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 7 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları ve liseler de etkileniyor.

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 7 Şubat Cuma günü de ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde devam etmekte olan kar yağışının yarın da görüleceği ve buna müteakip olarak bu gece yoğun buzlanma oluşucağı anlaşılmıştır. Mevcut hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindegenelindeki resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 Cuma tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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