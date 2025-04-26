Kayseri'de Ebeler Haftası Kutlaması

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında, kurumda ve bağlı sağlık tesislerinde görev yapan ebelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan, "Bugün burada siz kıymetli ebelerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayatın en özel anlarına eşlik eden; şefkati, bilgisi ve sabrıyla annelerin yanında olan sizlerin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde gösterdiğiniz özveriyle, bizlerin en büyük destekçilerinden birisiniz. Sadece doğumda değil; gebelik öncesinden başlayarak, doğum ve lohusalık dönemine kadar kadınlarımızın en büyük destekçisi, rehberi ve yol arkadaşı oluyorsunuz" dedi.

Erşan konuşmasında, Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli hedeflerinden biri olan normal doğuma teşvik konusunda ebelerin rolüne de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Anne adaylarımızın bilinçlendirilmesinde, doğuma dair kaygılarının giderilmesinde ve güvenli doğum ortamlarının oluşturulmasında sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Normal doğum, hem anne hem de bebek sağlığı açısından birçok fayda sağlıyor. Doğal sürecin desteklenmesi, doğum sonrası iyileşmenin daha hızlı olması ve anne-bebek bağının güçlenmesi gibi önemli avantajları beraberinde getiriyor. Ancak bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için doğru yönlendirme, güven verici bir yaklaşım ve sürekli destek büyük önem taşıyor. İşte bu noktada siz ebelerimiz devreye giriyorsunuz. Gebelerin doğum korkularını azaltmak, onları bu sürece hazırlamak ve doğuma dair olumlu bir algı oluşturmak sizin rehberliğinizde mümkün oluyor. Bu noktadaki emeğiniz ve çabanız bizler için son derece kıymetli. Bu vesileyle hepinize yürekten teşekkür ediyor, Ebeler Haftanızı kutluyorum"" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ