Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı

Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu.

GÖKYÜZÜNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Deprem şehirde yoğun şekilde hissedilirken, depremin yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem anında gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

TIR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri de depremin şiddetini göz önüne serdi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde bir tırın beşik gibi sallandığı görüldü.