Kayseri'de 533 İlkokul Öğrencisine Mobil Trafik Eğitimi Verildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 533 ilkokul öğrencisine Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün ekipleri, 2024-2027 eylem planı çerçevesinde, yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalarda; Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan, Yemliha Sami Yangın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mürsel Gürlek ve Mahzemin İlkokullarında eğitim gören 533 öğrenciye, Mobil Trafik Eğitim Aracı ile uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilerek, trafik çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtımı yapıldı.

Öte yandan ekiplerin öğrencileri trafik konusunda bilgilendireceği çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ