Kayseri'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sendikaların katılımı ile etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinden Mimar Sinan Parkı'na kortej oluşturarak yürüdü. Etkinliğe katılanlar açtıkları pankart ve davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Mimar Sinan Park'ında açılış konuşmalarını gerçekleştiren Disk Kayseri İl Temsilcisi ve Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Ramazan Benian; "Bugün burada sadece bir bayramı kutlamak için değil; hakkımızı, hukukumuzu, emeğimizi savunmak için bir aradayız. Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin, alın terlinin günü. Bizler biliyoruz ki birleşen işçiler yenilmez örgütlü emek susturulamaz. Haykırıyoruz insanca yaşam istiyoruz, adil ücret istiyoruz, güvenceli iş istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Biliyoruz ki bu talepleri kazanmanın tek yolu mücadele etmektir, birliktir, dayanışmadır, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve demokrasi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

