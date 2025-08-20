Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Anjiyoya Alındı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol için gittiği hastanede anjiyoya alındı. Anjiyonun sonuçları ilerleyen saatlerde belli olacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol için gittiği hastanede anjiyoya alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine gitmişti. Başkan Büyükkılıç, hastanede kontrol amaçlı olarak anjiyoya alındı.
Yapılan anjiyonun sonucu ilerleyen saatlerde belli olacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel