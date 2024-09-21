Kayseri Adliyesi Güvenlik Kamerası Kurulum İşi İhaleye Çıkıyor

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanla, Kayseri Adliyesi Güvenlik Kamerası Kurulum İşi'nin ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü'nün ilanında, "Kayseri Adliyesi Güvenlik Kamerası Kurulum İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi.

İhaleye son teklif verme tarihinin ise 8 Ekim Salı günü saat 10.30 olarak belirtildi. - KAYSERİ