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Kaynaşlı’da süt ürünleri üretim süreçleri yerinde incelendi

Kaynaşlı’da süt ürünleri üretim süreçleri yerinde incelendi
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri işletmesinde üretim süreçleri yerinde incelendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri işletmesinde üretim süreçleri yerinde incelendi. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde peynir üretim aşamaları ve işletmenin faaliyetleri ele alındı.

Kaynaşlı ilçesinde süt ve süt ürünleri üretimine yönelik inceleme gerçekleştirildi. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi ve Sosyolog Suat Cengiz, ilçede faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri işletmesinde incelemelerde bulundu. İşletme sahibi Ahmet Özer Topçu ile bir araya gelen heyet, özellikle peynir üretiminde uygulanan üretim aşamaları, kullanılan teknikler ve işletmenin üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında üretim süreçleri yerinde değerlendirilirken, gıda güvenliği, üretim standartları ve sektördeki güncel uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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