Mengen Kaymakamlığı, Çanakkale Şehitleri için Saygı Yürüyüşü Düzenledi

Mengen Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Mengen Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlere saygı ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Mengen Otobüs Terminali'nden başlayarak Dereköy'de bulunan Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun mezarında sona erdi. Yürüyüşün ardından şehidin babası ziyaret edilerek, şehitlikte dua edildi. Köyde ise katılımcılara yemek ikramı yapıldı. - BOLU