Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine oldu

Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine oldu
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman'ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Fatih Yıldız ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman'ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Fatih Yıldız ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Sincik Kaymakamlığı görevine bugün başlayan kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Bugur ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ali Aktaş ile birlikte 1991 yılında Hatay-Serinyol'da şehit olan Piyade Er Tahir Yetkin'in Çatbahçe Köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Fatih Yıldız, şehit babası Hacı Abdullah Yetkin ile samimi sohbet gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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