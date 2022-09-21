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Kaymakamı Türk bayrakları ile karşıladılar

Yerel Haberler

Kaymakamı Türk bayrakları ile karşıladılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Güneytepe Kayabelen, Balçıkhisar ve İlyaslı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Güneytepe Kayabelen, Balçıkhisar ve İlyaslı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Han, köylerde Türk bayrakları ile karşılandı.

Kaymakam Reşit Han'a, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, daire amirleri ve müdürleri eşlik etti. Kaymakam Reşit Han köy sakinleri ile köy meydan ve kahvesinde bir süre hasbihal ederek köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Harun Reşit Karahisar Şuhut Yerel Haberler

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