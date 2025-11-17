Kaymakamdan şehit polisin ailesine taziye ziyareti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki Polis Memuru Ali Barut'un baba ocağını ziyaret eden Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
Alaşehir'de Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Hatice Ü.'nün kullandığı 45 A 59624 plakalı resmi polis aracı, park halindeki tırın dorsesine çarpmış; kazada Polis Memuru Ali Barut şehit olmuştu. Barut, memleketi Salihli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Güldoğan'a İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz eşlik etti.
Ziyarette aileye başsağlığı dileyen Kaymakam Güldoğan, "Şehidimiz Ali Barut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA