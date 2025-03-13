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Kaymakam Yakuta, öğrencilerle iftar programında buluştu

Kaymakam Yakuta, öğrencilerle iftar programında buluştu
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının maneviyatı ve geleceğe yönelik hedefler üzerine sohbet etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının maneviyatı ve geleceğe yönelik hedefler üzerine sohbet etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Programda Kaymakam Yakuta'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, Şube Müdürleri Soner Kaya, Nurettin Akça, Okul Müdürü Cafer Binici, okul idarecileri ve belletici öğretmenler eşlik etti. İftar programında öğrencilerle samimi bir ortamda buluşan Kaymakam Yakuta, Ramazan Ayının rahmet ve bereketinden söz etti. Program boyunca öğrencilerle geleceğe yönelik idealleri, hedefleri ve kişisel gelişim üzerine anlamlı bir sohbet gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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