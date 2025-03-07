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Kaymakam Yakuta'dan Yangın Mağduru Aileye Ziyaret

Kaymakam Yakuta'dan Yangın Mağduru Aileye Ziyaret
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Elcik Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası Durmuş Gök'ün evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yangın nedeniyle mağdur olan aileye destek verileceği ifade edildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Elcik Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Gök'ün evinde çıkan yangın sebebiyle ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Elcik Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Gök'ün evinde meydana gelen yangın nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kaymakam Yakuta, mağdur aileye desteklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

Ziyarete, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü, Mahalle Muhtarı, Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul ve MHP İlçe Başkanı Fatih Avcı da katıldı.

Yangının ardından mağdur ailenin ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli desteklerin sağlanması adına ilgili birimlerin harekete geçtiği ifade edildi. Yetkililer, benzer durumların tekrarlanmaması için önlemlerin alınacağına dair güvence verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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