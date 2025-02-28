Kaymakam Vekili Öztürk, İlçe Özel İdare Ekipleriyle Sabah Çayında Buluştu

Afyonkarahisar Bayat Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk, ilçe Özel İdaresi ekiplerinin sabah çayına konuk oldu.

Bayat Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı köy yollarının açık kalması için yoğun çaba gösterdi. Kaymakam Vekili Öztürk ise ekiplerin dinlenme alanını ziyaret ederek sabah çaylarına konuk oldu. Öztürk ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her sabah köylerimize hizmet vermek için göreve çıkan Bayat İlçe Özel İdare personellerimiz ile sabah çayında bir araya geldik. Vermiş oldukları hizmetlerden dolayı personellerimize teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Öztürk'ün sosyal medyadaki paylaşımı ise kullanıcılardan büyük beğeni gördü. - AFYONKARAHİSAR