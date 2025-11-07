Haberler

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Yaşlıları Ziyaret Etti

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Yaşlıları Ziyaret Etti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla ve Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Müdür Fatma Cantekinler tarafından karşılanan konuklar, yaşlılarla sohbet etti ve hediyeler takdim etti.

Huzurevi ziyareti sırasında Kaymakam Cumali Atilla ve emniyet Müdürü Faik Karabaş'a komiser Esra Başol öncülüğündeki Toplum Destekli Polislik Amirliği görevlileri de katıldı. Kaymakam eşi Lütfiye Atilla'nın da içinde olduğu ziyaretçiler, Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında, yaşlıların elleri öpülüp sohbetler yapılırken, hediye paketleri takdim edildi. Yaşlılarla hatıra fotoğrafları çekildi. Konuklara teşekkür eden Müdür Fatma Cantekinler, daha çok ziyaretçi beklediklerini söyledi. Ziyaretçilere teşekkür eden Cantekinler, "Bugün kaymakam ve eşi, emniyet müdürümüz ve polisler huzurevimizi ziyarete geldiler. Biz büyük bir aile olduğumuzu fark ettik. Çok mutlu olduk. Göğsümüz kabardı. Her zaman bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çünkü, bu ahde vefadır. Bizim konuklarımız geçmişimiz değil, bizim gideceğimiz yolu yürümeye sona yaklaşmış insanlar. Onları mutlu etmek, ilerde bizi de mutlu edecek insanların olmasına vesile olabilir. Gelenlere teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
