Kaymakam Uçar'dan Köy Ziyaretleri
Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, görevine başladıktan sonra ilk köy ziyaretlerini gerçekleştirerek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Ziyaretler sırasında altyapı, ulaşım, eğitim ve sosyal hizmetler gibi konular ele alındı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, göreve başlamasının ardından ilk köy ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında Batıbelenören, Doğubelenören ve Sorguncukahiler Yukarıçaylı, Aşağıçaylı, Nasuhlar, Danişment ve Kösüre köylerine giden Kaymakam Uçar, vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Köy sakinleriyle birebir görüşmeler yapan Kaymakam Uçar, iletilen sorunları not alarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde altyapıdan ulaşıma, eğitimden sosyal hizmetlere kadar birçok başlıkta vatandaşların beklentileri ele alındı.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "İlçemizin her köşesine etkin, ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
