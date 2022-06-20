Kaymakam Tutkan vatandaşlarla bir araya geldi Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kaymakamı Uğur Tutkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kaymakamı Uğur Tutkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Nazimiye'de mahalle, köy ve mezra ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Uğur Tutkan, bu kez akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevrecik köyüne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Köyde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Tutkan, iletilen talepleri imkanlar çerçevesinde çözüme kavuşturmanın çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Çevrecik Nazimiye Tunceli Yerel Haberler

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