Susuz Kaymakamı Tutal, Şehit Ailesini Bayramda Yalnız Bırakmadı

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükçatak köyünde yaşayan Şehit Allahverdi Mengütay'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette şehit yakınlarıyla sohbet eden Tutal, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit ailelerini yalnız bırakmayan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Büyükçatak köyünde ikamet eden Şehit Allahverdi Mengütay'ın ailesiyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Kaymakam Tutal, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Şehit ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Tutal, şehitlerin emaneti olan ailelerin milletin en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirterek, onların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında aile bireylerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Kaymakam Tutal, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette, bayramın manevi atmosferinde duygu dolu anlar yaşandı. Devletin sıcak elini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten aile fertleri, ziyaretten dolayı Kaymakam Muhammed Emin Tutal'a teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
