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Kaymakam Tuncer, Köy Ziyaretleriyle Sorunları Dinledi

Kaymakam Tuncer, Köy Ziyaretleriyle Sorunları Dinledi
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Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Savcıbey, Tuzaklı ve Kayabalı köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin sorunlarını dinledi ve köylerin durumunu inceledi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Savcıbey, Tuzaklı ve Kayabalı Köylerini ziyaret ederek, köy sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Tuncer, ilçeye bağlı Savcıbey, Tuzaklı ve Kayabalı köylerini denetim ve inceleme kapsamında ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi. İlk olarak Savcıbey Köyünü ziyaret eden Kaymakam Tuncer ve beraberindeki heyet yapımı tamamlanan köy konağında incelemede bulunarak Köy Muhtarı Baran Özalp'ten bilgi aldı. Akabinde Tuzaklı köyüne geçen Kaymakam Tuncer, burada da yapımı tamamlanan su deposunda incelemelerde bulunarak Köy Muhtarı Mehmet Ali Özdoğan'dan bilgi aldı. Son olarak Kayabalı Köyünü ziyaret eden Kaymakam Tuncer ve beraberindeki heyet onarımı tamamlanan su deposunda incelemede bulunarak Köy Muhtarı Ertuğrul Öz'den bilgi aldı.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Kaymakam Tuncer "Amacımız köylerimizdeki yasam standartlarını iyileştirmek, köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli adımları atmak. Bugün burada hem köylerimizin genel durumunu inceledik hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların taleplerini dinledik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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