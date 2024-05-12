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Bozyazı Kaymakamı Şehit Komiserin Ailesiyle Buluştu

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesiyle bir araya geldi. Kaymakam Topsakaloğlu ve eşi, şehit komiserin annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi. Şehit Tülek'in ailesi, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesiyle bir araya geldi.

Malatya'da 2022 yılında doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi sırasında trafik kazasında şehit olan Bozyazılı komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in Tekmen Mahallesi'nde bulunan ailesine 'Anneler Günü' ziyaretinde bulunan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, şehit komiserin annesi Ayşe Tülek'in anneler gününü kutlayarak çiçek verdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren, bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir meşakkatle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta aziz şehitlerimizin anneleri ve tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Şehit Ramazan Tülek'in annesi Ayşe Tülek ve babası Kadir Tülek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kaymakam ve eşine teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuncay TOPSAKALOĞLU Anneler Günü Bozyazı Yerel Haberler

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