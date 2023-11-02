Kaymakam Topsakaloğlu klasik araçları yakından inceledi

Bozyazı kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Kent merkezinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf ve firmaları ziyaret eden Kaymakam Topsakaloğlu, yetkililerinden faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Esnafın istek, talep ve önerilerini dinledi. Esnafın hal ve hatırını sorarak, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Bozyazı ilçe esnafı ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

Esnaf ziyareti sırasında bir oto galeri de sergilenen klasik araba ve sepetli motoru inceleyen Kaymakam Topsakaloğlu, "Klasik araçlar beni adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Sepetli motorların bir zamanlar şehir içinde ve yolu olmayan yerleşim alanlarına, köylere, yakın ilçe ve beldelere yolcu taşıma aracı olarak kullanıldığını biliyorum. Bir zamanların lüks araçlarını günümüzde klasik olarak tanımlıyoruz. İnanıyorum ki, zaman gelecek günümüzdeki araçları da bizden sonraki kuşaklar klasik olarak görecek. Çünkü günümüzde teknoloji sürekli ivme kazanmakta. Bakın artık elektrikli araçların sayısı gün geçtikçe artmakta. Gün gelecek başka yakıtlarla çalışan otomobillerinde kullanılacağına inanıyorum" dedi. - MERSİN