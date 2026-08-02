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Kaymakam Titiz yangın bölgesinde yapımı süren konutları inceledi

Kaymakam Titiz yangın bölgesinde yapımı süren konutları inceledi
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, yangın bölgesinde yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, yangın bölgesinde yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Gölpazarı'na bağlı Urgancılar Mahallesi, Alıç Köyü ve Elmümin Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programı kapsamında köy ve mahallelerde yürütülen çalışmalar yerinde incelenirken, geçtiğimiz yıl meydana gelen yangından etkilenen Urgancılar Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında da incelemelerde bulunuldu. Titiz, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, köy ve mahallelerin ihtiyaçları, devam eden kamu hizmetleri ile planlanan yatırımlar kurum amirleriyle birlikte değerlendirildi. Vatandaşların görüş ve beklentileri yerinde alınarak ilgili kurumlarla istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Onur Titiz, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangından etkilenen bölgemizde yapımı devam eden TOKİ konutlarının son durumunu da yerinde inceledik. Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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