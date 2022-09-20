Kaymakam Sülün: 'Bürokrasi ve basın mensupları olarak birlikte çalışacağız'

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, görevlerinin ilçe için en iyi şekilde çalışmak olduğunu kaydederek, "Bürokrasi ve basın mensupları olarak birlikte çalışarak ilçemizi daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, görevlerinin ilçe için en iyi şekilde çalışmak olduğunu kaydederek, "Bürokrasi ve basın mensupları olarak birlikte çalışarak ilçemizi daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

Kaymakam Sülün, Sandıklı ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Programda konuşan Kaymakam Sülün, ilçe için büyük hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti. Sülün, "Görevimizi ilçemiz için en uygun şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu çalışmalarımızı sizler aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurmaya özen göstereceğiz" dedi.

Programa medya mensubu Ali Bayar ile Hüseyin Ünlüsoy'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR